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Легенда Интера собирается завершить карьеру

Самир Ханданович может получить неигровую должность в клубе.
Сегодня, 14:58
Самир Ханданович / Getty Images
Самир Ханданович / Getty Images

Экс-вратарь Интера Самир Ханданович раздумывает над завершением карьеры.

Как сообщает издание Il Giornale, у 39-летнего словенца был ряд предложений от не названных клубов, но ни одно не смело удовлетворить его требования.

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Однако, Ханданович продолжит свой путь в футболе, получив предложение неигровой должности от "нерадзурри".

Самир может присоединиться к тренерскому штабу миланцев, став техническим координатором. 

Отметим, что голкипер покинул Интер после того, как его контракт с клубом истек после прошедшего сезона. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самир Ханданович Интер Милан

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