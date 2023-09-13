Легенда Интера собирается завершить карьеру

Самир Ханданович может получить неигровую должность в клубе.

Экс-вратарь Интера Самир Ханданович раздумывает над завершением карьеры.

Как сообщает издание Il Giornale, у 39-летнего словенца был ряд предложений от не названных клубов, но ни одно не смело удовлетворить его требования.

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Однако, Ханданович продолжит свой путь в футболе, получив предложение неигровой должности от "нерадзурри".

Самир может присоединиться к тренерскому штабу миланцев, став техническим координатором.

Отметим, что голкипер покинул Интер после того, как его контракт с клубом истек после прошедшего сезона.

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