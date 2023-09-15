Тренер Бенфики: Трубин готов к дебюту

Рогер Шмидт также отметил, что он еще не сделал окончательного решения.

Наставник лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт высказался о ситуации во вратарской линии клуба.

Немец подтвердил, что Анатолий Трубин готов дебютировать за "орлов", но отметил, что решение еще не принято.

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"Конечно, Анатолий Трубин готов. Он был готов с момента прибытия. Решение ставить Соареша было моим. Самуэл был здоров и в форме.

Трубин все еще адаптируется и интегрируется. Он вернулся с хорошим отношением после сборной, теперь я должен принять решение.

Я доволен командой, которая у меня есть. Самуэл был важным в последних нескольких матчах, мне придется решать», – сказал Шмидт.

Отметим, что Бенфика завтра, в субботу, 16 сентября проведет матч против Визелы в рамках пятого тура чемпионата Португалии.

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