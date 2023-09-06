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Трубин высказался о переходе в Бенфику

Украинец захотел выйти из зоны комфорта.
Сегодня, 17:19
Анатолий Трубин / slbenfica.pt
Анатолий Трубин / slbenfica.pt

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о своем переходе в лиссабонскую Бенфику.

По словам Трубина, трансфер в стан "орлов" - это шаг вперед и выход из зоны комфорта.

"Все хорошо. Я считаю это хорошим шагом вперед. Выход из зоны комфорта, потому что все новое. Первые дни и неделя были очень тяжелыми, потому что все новое, иначе. Нужно было адаптироваться.

Хорошо меня приняли в коллективе. В клубе все помогали. Если была нужна помощь - подсказывали. Большая благодарность им. Поэтому я с каждым днем чувствую себя более уверенно.

Осталось самое главное - начать играть. Но для этого нужно работать. Очень верю, что это произойдет в ближайшее время. Конечно, хочется играть за сборную и клуб. Для футболиста это лучшее, что может быть. Работаем для этого", - заявил футболист в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, ранее наставник португальского гранда Рогер Шмидт высказался о адаптации Трубина в новом клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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