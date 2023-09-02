Тренер Бенфики: Трубин - очень хороший вратарь, мы в него верим

Наставник лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт поделился мыслями о ситуации, которая случилась с вратарской линией команды.

Напомним, основной голкипер команды Одиссеас Влаходимос покинул стан "орлов" и теперь за место в старте ведут борьбу Анатолий Трубин и Самуел Соареш.

По словам Шмидта, Трубин - очень хороший вратарь, в которого верит тренерский штаб лиссабонцев, но и Соареш доказал, что он готов играть в основе.

"Я никогда не объявляю стартовые составы на пресс-конференции. Я дал Трубину несколько недель на то, чтобы он привык ко всему, приобрел уверенность и установил контакт с товарищами по команде, что, на мой взгляд, очень важно.

После игры с "Боавиштой" я решил сделать замену в воротах. По моему мнению, Самуэл Соареш показывает, что он готов играть за Бенфику. У него все хорошо получается.

Сейчас с позицией вратаря у нас ситуация, когда появилась новая энергия. Трубин также имеет много качеств, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов в очень плотном графике.

Я всегда ищу правильный момент для игроков, чтобы сыграть. Не только вратарей, но и полевых игроков. Иногда адаптация проходит очень быстро, и они могут воплотить в жизнь на тренировках то, что мы хотим, чтобы они делали на поле в тактическом плане. Иногда им нужно немного больше времени.

Такие трансферы всегда долгосрочные, мы подписываем этих игроков, потому что убеждены в них, поэтому они подписывают четырех-, пяти- или шестилетние контракты.

Начало всегда зависит от типа игрока и ситуации в команде. Но Трубин - очень хороший вратарь, мы верим в него, сейчас ситуация в воротах на 100% понятна, - заявил специалист.

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