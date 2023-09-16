Роналду помог Ан-Насру обыграть команду экс-тренера Шахтера

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Раеда (3:1).

Португалец провел на поле все 90 минут, сумев отличиться на 78-й минуте игры с передачи Андерсона Талиски.

Таким образом, 38-летний нападающий за пять матчей чемпионата Саудовской Аравии отличился семь раз.

После шести туров Ан-Наср занимает пятую строчку в рамках местной лиги, набрав 12 очков.

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Аль-Раед - Ан-Наср 1:3

Голы: Фузаир, 89 пенальти - Мане, 45+1, Талиска, 49, Роналду, 78

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