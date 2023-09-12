Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии

Сборная Португалии не заметила на футбольном поле Люксембург, разгромив своего оппонента со счетом 9:0 в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

В этом погроме не смог принять участие Криштиану Роналду - из-за дисквалификации форвард Ан-Насра упустил возможность отметиться в воротах своего самого любимого соперника среди сборных (11 голов в 11 матчах).

При этом он также упустил возможность стать частью исторического достижения своей национальной команды.

Как сообщает ESPN FC, данная победа стала самой крупной в истории сборной Португалии - ранее она никогда не побеждала своего соперника с разницей в девять мячей.

Portugal score NINE goals for the first time in history to beat Luxembourg 😳



Their largest-ever margin of victory 👏 pic.twitter.com/kAgB04C6UL — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2023

Напомним, что отель, который принадлежит Криштиану Роналду, опроверг ранее опубликованную информацию о том, что он предоставляет помощь всем пострадавшим от землетрясения в Марокко.

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