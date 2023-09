Неловко получилось: Отель Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко

Отель форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко.

Представитель четырехзвездочной гостинницы Pestana CR7 Marrakech выступил з заявлением по этому поводу.

"Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме", - приводит слова одного из сотрудников издание Liberation.

Ранее SPORTbible опубликовали в соцсетях новость о том, что португалец решил бесплатно разместить всех пострадавших.

Cristiano Ronaldo has offered shelter at his Morocco hotel for earthquake survivors ❤️🇲🇦



Ronaldo's 'Pestana CR7 Marrakech' hotel has become a refuge site for those affected by the 6.8-magnitude earthquake 🙏🤕



A great gesture from Cristiano 👏 pic.twitter.com/AW4NrqfxSY