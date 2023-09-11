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Неловко получилось: Отель Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко

Португалец оказался не таким уж и щедрым.
Сегодня, 14:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Отель форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко.

Представитель четырехзвездочной гостинницы Pestana CR7 Marrakech выступил з заявлением по этому поводу.

"Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме", - приводит слова одного из сотрудников издание Liberation.

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Ранее SPORTbible опубликовали в соцсетях новость о том, что португалец решил бесплатно разместить всех пострадавших.

Напомним, в Марракеше, Марокко произошло страшное землетрясение магнитудой 6.8 балла по шкале Рихтера.

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