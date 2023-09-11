Неловко получилось: Отель Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко
Отель форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения в Марокко.
Представитель четырехзвездочной гостинницы Pestana CR7 Marrakech выступил з заявлением по этому поводу.
"Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме", - приводит слова одного из сотрудников издание Liberation.
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Ранее SPORTbible опубликовали в соцсетях новость о том, что португалец решил бесплатно разместить всех пострадавших.
Cristiano Ronaldo has offered shelter at his Morocco hotel for earthquake survivors ❤️🇲🇦— SPORTbible (@sportbible) September 10, 2023
Ronaldo's 'Pestana CR7 Marrakech' hotel has become a refuge site for those affected by the 6.8-magnitude earthquake 🙏🤕
A great gesture from Cristiano 👏 pic.twitter.com/AW4NrqfxSY
Напомним, в Марракеше, Марокко произошло страшное землетрясение магнитудой 6.8 балла по шкале Рихтера.
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