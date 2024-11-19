НХЛ: Эдмонтон проиграл Монреалю, победы Коламбуса, Колорадо и Вашингтона

В ночь на вторник, 19 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 ноября

Бостон – Коламбус – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Воронков (Фаббро, Монахан), 0:2 – 10 Оливер, 0:3 – 19 ван Римсдайк (Фантилли, Веренски), 1:3 – 34 Койл (Лорей, Брэзо), 1:4 – 47 Дэнфорт (Силлинджер), 1:5 – 54 Чинахов (Монахан)

Филадельфия – Колорадо – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Макар (Тэйвс, Маккиннон), 0:2 – 35 Макар (Рантанен, Миттлстадт), 0:3 – 48 Миттлстадт (Друэн, Рантанен), 1:3 – 51 Типпет (Сэнхайм, Конекны), 2:3 – 53 Фоерстер (Гранс, Бринк)

Монреаль – Эдмонтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 39 Галлахер (Мэтисон), 2:0 – 45 Гуле (Эванс, Кофилд), 3:0 – 56 Эванс (Сузуки)

Даллас – Анахайм – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Зеллвегер (Строум), 0:2 – 5 Лисон (Гудас, Минтюков), 0:3 – 27 Готье (Киллорн, Лисон), 1:3 – 43 Линделль (Бенн, Бурк), 2:3 – 52 Дюшен (Марчмент, Сегин), 2:4 – 54 Лакомб (Готье, Лисон)

Юта – Вашингтон – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Макбэйн (Коул, Стенлунд), 1:1 – 7 Строум, 1:2 – 7 Дауд (Рэддиш, Дьюхэйм), 1:3 – 11 Овечкин (Дюбуа), 1:4 – 25 Овечкин (Строум, Карлсон), 2:4 – 31 Бьюгстэд (Келлер, Шмалц), 2:5 – 47 Дьюхэйм (Эллер, ван Римсдайк), 2:6 – 49 Протас (Манджипани)

Сан-Хосе – Детройт – 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Ларкин (Эдвинссон), 1:1 – 10 Эклунд (Уолмэн, Веннберг), 1:2 – 18 Каспер (Тарасенко, Густафссон), 2:2 – 25 Эклунд (Зеттерлунд, Ферраро), 2:3 – 28 Расмуссен, 3:3 – 39 Тоффоли (Делландреа, Веннберг), 4:3 – 46 Канин (Трун, Грундстрем), 4:4 – 57 Дебринкет (Ларкин, Рэймонд), 5:4 – 61 Селебрини (Сиси, Гранлунд)

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