iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нужно сыграть один из лучших матчей": Тренер Албании озвучил цель на поединок с Украиной

Наставник албанцев поделился ожиданиями от противостояния с украинцами в Лиге наций.
Сегодня, 07:55
Сильвиньо / Getty Images
Сильвиньо / Getty Images

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал заключительный матч группового раунда Лиги наций против Украины.

Наставник албанской команды отметил, что они рассчитывают на победу в домашнем поединке.

Читай также: "Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании

"Каждая из команд нашего квартета выступала на Евро-2024, имеет хороших футболистов и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун.

Но мы и уважаем Украину. Это тяжелый соперник. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу.

Перед заключительными поединками может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины - я видел его. Это был сложный поединок с шансами 50 на 50", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Албании

Статьи по теме

Экс-игрок сборной Украины рассказал, за счет чего команда должна победить Албанию Экс-игрок сборной Украины рассказал, за счет чего команда должна победить Албанию
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Албания - Украина: прогноз на матч Лиги наций Албания - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Без форварда Динамо: Ребров огласил заявку Украины на матч с Албанией Без форварда Динамо: Ребров огласил заявку Украины на матч с Албанией
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций10:18
Без форварда Динамо: Ребров огласил заявку Украины на матч с Албанией
Бокс10:00
Шеннон Бриггс назвал причину поражения Майка Тайсона в бою с Джейком Полом
Бокс09:56
"Трилогия - это наша дружба": Холифилд предложил бой Тайсону и получил ответ
Киберспорт09:35
Европейский RMR-турнир. Группа А: победы NaVi и ECLOT, поражение SINNERS
Лига наций09:23
Лига наций: кто вышел в четвертьфинал, кто поднялся, а кто вылетел?
Киберспорт09:15
NAVI вышли на Major 2024 после разгромной победы над SAW
НХЛ08:59
НХЛ: Эдмонтон проиграл Монреалю, победы Коламбуса, Колорадо и Вашингтона
НБА08:35
НБА: Сакраменто с Ленем минимально уступил Атланте, Клипперс одолели Голден Стэйт
Лига наций07:55
"Нужно сыграть один из лучших матчей": Тренер Албании озвучил цель на поединок с Украиной
Европа07:20
Футбол сегодня: Албания - Украина и другие поединки Лиги наций, матчи юношеской и молодежной сборных Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK