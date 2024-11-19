"Нужно сыграть один из лучших матчей": Тренер Албании озвучил цель на поединок с Украиной

Наставник албанцев поделился ожиданиями от противостояния с украинцами в Лиге наций.

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал заключительный матч группового раунда Лиги наций против Украины.

Наставник албанской команды отметил, что они рассчитывают на победу в домашнем поединке.

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"Каждая из команд нашего квартета выступала на Евро-2024, имеет хороших футболистов и тренеров. Конечно, мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун.

Но мы и уважаем Украину. Это тяжелый соперник. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, потому что у нас еще есть шансы даже выиграть группу.

Перед заключительными поединками может произойти почти что угодно. Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины - я видел его. Это был сложный поединок с шансами 50 на 50", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.

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