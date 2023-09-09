Роналду пропустит матч против Люксембурга

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не поможет своей команде в следующей игре. Об этом сообщает A Bola.

38-летний футболист получил желтую карточку в матче отбора на Евро-2024 со Словакией (1:0) за удар шипами в лицо голкиперу Мартину Дубравке.

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До этого Криштиану заработал два предупреждения за симуляцию в играх против Исландии и Люксембурга. Встречу со вторыми Роналду как раз и пропустит.

Напомним, в рамках отбора на Евро-2024 форвард отличился пятью голами в пяти матчах.

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