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Де Дзерби: Мне очень повезло тренировать Брайтон

Итальянец высказался о удачном старте сезона в исполнении его команды.
Сегодня, 22:22
Роберто де Дзерби / Getty Images
Роберто де Дзерби / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон на выезде победил Манчестер Юнайтед. 

Наставник "чаек" Роберто де Дзерби высказался о победе и успешном старте сезона.

"Я должен признать, что мне очень повезло стать тренером Брайтона. Это словно сбывшаяся мечта.

Сегодня я наслаждался игрой своих подопечных, тем как они показывали свои лучшие качества ", - заявил де Дзерби.

Отметим, что Брайтон под руководством экс-тренера Шахтера в стартовых пяти турах набрал 12 из 15 возможных очков и на данный момент опережает все команды лиги по показателю забитых голов. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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