Де Дзерби: Мне очень повезло тренировать Брайтон
Итальянец высказался о удачном старте сезона в исполнении его команды.
В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон на выезде победил Манчестер Юнайтед.
Наставник "чаек" Роберто де Дзерби высказался о победе и успешном старте сезона.
"Я должен признать, что мне очень повезло стать тренером Брайтона. Это словно сбывшаяся мечта.
Сегодня я наслаждался игрой своих подопечных, тем как они показывали свои лучшие качества ", - заявил де Дзерби.
Отметим, что Брайтон под руководством экс-тренера Шахтера в стартовых пяти турах набрал 12 из 15 возможных очков и на данный момент опережает все команды лиги по показателю забитых голов.
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