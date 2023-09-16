Де Дзерби: Мне очень повезло тренировать Брайтон

Итальянец высказался о удачном старте сезона в исполнении его команды.

В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон на выезде победил Манчестер Юнайтед.

Наставник "чаек" Роберто де Дзерби высказался о победе и успешном старте сезона.

"Я должен признать, что мне очень повезло стать тренером Брайтона. Это словно сбывшаяся мечта.

Сегодня я наслаждался игрой своих подопечных, тем как они показывали свои лучшие качества ", - заявил де Дзерби.

Отметим, что Брайтон под руководством экс-тренера Шахтера в стартовых пяти турах набрал 12 из 15 возможных очков и на данный момент опережает все команды лиги по показателю забитых голов.

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