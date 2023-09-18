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Лев может вернуться к работе спустя два года

Немецкий специалист ведет переговоры со сборной Турции.
Сегодня, 14:09
Йоахим Лев / Getty Images
Йоахим Лев / Getty Images

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев может вновь вернуться к тренерской работе, пишет DHA.

Отметим, что 63-летний специалист так и не нашел новое место работы после увольнения из Бундестим в 2021 году.

По информации издания, Лев провел переговоры со сборной Турции, которая недавно осталась без наставника после увольнения Штефана Кунца.

Пока немцу предложили контракт до лета 2024 года с возможностью продления, однако это предложение не окончательное, стороны ведут переговоры.

Ранее президент УЕФА заявил, что росия не вернется в европейский футбол до конца войны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йоахим Лев

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