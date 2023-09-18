Лев может вернуться к работе спустя два года
Немецкий специалист ведет переговоры со сборной Турции.
Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев может вновь вернуться к тренерской работе, пишет DHA.
Отметим, что 63-летний специалист так и не нашел новое место работы после увольнения из Бундестим в 2021 году.
По информации издания, Лев провел переговоры со сборной Турции, которая недавно осталась без наставника после увольнения Штефана Кунца.
Пока немцу предложили контракт до лета 2024 года с возможностью продления, однако это предложение не окончательное, стороны ведут переговоры.
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