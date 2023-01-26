В сборной Бельгии определились с кандидатами на пост главного тренера

Сегодня и завтра в Королевской бельгийской футбольной федерации (RBFA) состоятся слушания по поводу назначения главного тренера сборной. Уже были определны главные претенденты на этот пост, сообщает Het Niewsblad.

Федерация составила шорт-лист из трех специалистов, в него вошли Йоахим Лев, Маурисио Почеттино и Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что ни один из специалистов сейчас не имеет работы.

Окончательное решение RBFA может вынести уже завтра, однако издание отмечает, что есть вероятность, что у федерации есть еще несколько вариантов.

Также стало известно, что на пост технического директора сборной Бельгии претендует экс-игрок Барселоны Томас Вермален.

Напомним, что с претендентами на пост главного тренера определился и английский Эвертон.