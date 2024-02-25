Бывший тренер сборной Германии не возглавит Баварию

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил возможность возглавить Баварию.

"На это есть разные причины. С одной стороны, Бавария не интересуется мной, с другой – я сам не заинтересован в работе в Баварии.

Я долго был тренером сборной Германии, о работе здесь для меня не может быть и речи".

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"Я ездил по стране 17 лет, был на всех стадионах, хорошо знаю клубы. Так что в Германии у меня нет мотивации", – сказал немецкий специалист в интервью Bild.

Напомним, по окончании нынешнего сезона главный тренер Томас Тухель покинет Баварию.

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