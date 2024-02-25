"Мы часть жесткого бизнеса": Легенда Баварии высказался об уходе Тухеля

Уже легендарный хавбек Баварии Томас Мюллер поделился мыслями о предстоящем уходе пока что действующего тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

Немецкий полузащитник заявил, что "красные" - тот клуб, который должен побеждать в каждой игре, а не давать специалистам возможность развиваться.

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"Нужно иметь в виду, что мы являемся частью жесткого и повседневного бизнеса. Слово "развитие" всегда звучит так мило. Но нетерпеливость, особенно здесь, в Баварии, проявляется очень и очень быстро. Тем более когда есть не лучшие результаты.

Наш клуб не является местом для развития. Бавария должна выкладываться каждую субботу и среду, и желательно, чтобы мы побеждали не со счетом 2:1, а со счетом 3:0. Это очень взрывоопасная ситуация для нас, этот бизнес требует реагировать на любые изменения", - приводит слова 34-летнего игрока издание Kicker.

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