"Это и наша ответственность": Лидер Баварии высказался об уходе Тухеля

Мануэль Нойер считает, что игроки также виноваты в провалах команды.

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер поделился мыслями о предстоящем уходе Томаса Тухеля летом этого года.

По словам немецкого вратаря, вина в неудачах команды лежит и на футболистах.

"Это бросает тень на всех нас, на команду, на игроков, потому что мы не смогли добиться успеха с таким топ-тренером.

Это и наша ответственность, когда увольняют хорошего тренера.

Его решение никак не отразилось ни на речи, ни на подготовке к игре. Он сделал все очень профессионально, мы действительно были готовы к матчу с РБ Лейпциг", - цитирует 37-летнего Нойера Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, вчера, 24 февраля, Бавария одолела РБ Лейпциг в центральном матче выходных в Бундеслиге.

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