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Бавария - РБ Лейпциг 2:1 обзор матча и результат игры 24.02.2024

Мюнхенцы прервали свою серию без побед.
Сегодня, 21:25
Бавария - РБ Лейпциг / Getty Images
Бавария - РБ Лейпциг / Getty Images

В субботу, 24 февраля, в рамках 23-го тура Бундеслиги Бавария принимала РБ Лейпциг. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый гол в матче случился лишь на 56-й минуте. Нападающий Харри Кейн отличился с передачи хавбека Джамала Мусиалы.

"Быки" в стороне не стояли и спустя некоторое время сумели возобновить паритет. Форвард Беньямин Шешко возобновил паритет на табло.

Героем матча стал все тот же Харри Кейн, который вколотит мяч в ворота на 90+1 минуте, принеся победу мюнхенцам.

После 23-х туров Бундеслиги Бавария занимает второе место с 53-мя баллами, а РБ Лейпциг идет на пятой строчке, набрав 40 очков.

Статистика матча Бундеслиги Бавария - РБ Лейпциг

Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Голы: Кейн, 56, 90+1 - Шешко, 70

Ожидаемые голы (XG): 1.75  - 1.09
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 11 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига РБ Лейпциг

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