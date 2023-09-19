Два клуба нацелились на голкипера Арсенала после потери им места в основе

Челси и Бавария следят за вратарской ситуацией в стане "канониров".

Голкипер Арсенала Аарон Рэмсдейл может сменить клубную прописку после того, как его перспективы в лондонской команде оказались под сомнением.

Главный тренер "канониров" Микель Артета в недавнем матче пятого тура английской Премьер-лиги с Эвертоном (1:0) усадил англичанина на скамейку запасных, доверив место в воротах Давиду Райе, и выразил сожаление, что не сделал это раньше.

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Как сообщает Daily Mail, за развитием ситуации с Рэмсдейлом уже следят Челси и Бавария, которые заинтересованы в подписании 25-летнего голкипера.

Несмотря на приобретение Роберта Санчеса, "синие" не против продолжить усиление вратарской позиции, а немецкий клуб ищет преемника для Мануэля Нойера на долгосрочную перспективу.

При этом отмечается, что "канониры" вряд ли согласятся распрощаться со своим голкипером во время зимнего трансферного окна, но летом могут рассмотреть предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов (69,5 миллионов евро).

В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел за Арсенал пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет продлить контракты с Зинченко и еще двумя футболистами.

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