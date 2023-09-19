iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два клуба нацелились на голкипера Арсенала после потери им места в основе

Челси и Бавария следят за вратарской ситуацией в стане "канониров".
Сегодня, 13:38
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Голкипер Арсенала Аарон Рэмсдейл может сменить клубную прописку после того, как его перспективы в лондонской команде оказались под сомнением.

Главный тренер "канониров" Микель Артета в недавнем матче пятого тура английской Премьер-лиги с Эвертоном (1:0) усадил англичанина на скамейку запасных, доверив место в воротах Давиду Райе, и выразил сожаление, что не сделал это раньше.

Читай также: Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо

Как сообщает Daily Mail, за развитием ситуации с Рэмсдейлом уже следят Челси и Бавария, которые заинтересованы в подписании 25-летнего голкипера.

Несмотря на приобретение Роберта Санчеса, "синие" не против продолжить усиление вратарской позиции, а немецкий клуб ищет преемника для Мануэля Нойера на долгосрочную перспективу.

При этом отмечается, что "канониры" вряд ли согласятся распрощаться со своим голкипером во время зимнего трансферного окна, но летом могут рассмотреть предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов (69,5 миллионов евро).

В нынешнем сезоне Рэмсдейл провел за Арсенал пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов, а в одном поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет продлить контракты с Зинченко и еще двумя футболистами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бавария трансферы Арсенал Лондон Аарон Рэмсдейл

Статьи по теме

Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном
Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ
Борнмут Забарного и Челси Мудрика не смогли выявить между собой сильнейшего Борнмут Забарного и Челси Мудрика не смогли выявить между собой сильнейшего
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:48
Шахтер разгромно проиграл Порту в Юношеской лиге УЕФА
Европа15:55
Главный тренер Марселя может покинуть клуб после семи игр
Лига Чемпионов15:28
Анчелотти рассказал, кого считает фаворитом в ЛЧ
Формула 115:07
Альфа Таури объявит пилотов на следующий сезон на Гран-при Японии
Европа14:42
Кейн был готов присоединиться к МЮ
Европа14:26
Неизвестные напали на фанатов Ньюкасла в Милане
Европа13:55
Защитник Реала пропустит мадридское дерби
Европа13:38
Два клуба нацелились на голкипера Арсенала после потери им места в основе
Европа13:34
Сборная Германии нашла нового главного тренера - источник
Бокс13:25
Фьюри назвал фаворита реванша Чжилей - Джойс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK