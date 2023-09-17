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Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами

"Канониры" хотят разом решить все проблемы с ключевыми футболистами.
Сегодня, 12:11
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Арсенал намерен продлить контракты ряда футболистов основы. 

Как сообщает издание 90min, лондонцы хотят предложить новые соглашения Мартину Эдегору и Бену Уайту.

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Также в приоритете клуба новый контракт для Александра Зинченко. Финансовые детали всех трех сделок остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Александр провел 36 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Также стоит сказать, что действующий контракт украинского универсала истекает в 2026 году. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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