Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами

"Канониры" хотят разом решить все проблемы с ключевыми футболистами.

Арсенал намерен продлить контракты ряда футболистов основы.

Как сообщает издание 90min, лондонцы хотят предложить новые соглашения Мартину Эдегору и Бену Уайту.

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Также в приоритете клуба новый контракт для Александра Зинченко. Финансовые детали всех трех сделок остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Александр провел 36 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Также стоит сказать, что действующий контракт украинского универсала истекает в 2026 году.

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