Арсенал лишится исполнительного директора в конце сезона-2023/24

Лондонскому коллективу придется найти преемника директора, который продолжит его работу.

Исполнительный директор Арсенала Винай Венкатешам покинет свою должность по окончанию нынешнего сезона.

Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Венкатешам принял решение уйти спустя 13 лет работы в клубе.

Vinai Venkatesham, the club’s CEO has confirmed he will leave next summer after 14 years with the club. — Arsenal (@Arsenal) September 14, 2023

"Это было трудное решение, но пришло время принять новый вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я остаюсь сосредоточенным до своего последнего дня и поддерживаю плавный переход", - заявил Венкатешам.

Венкатешам впервые присоединился к клубу северного Лондона в качестве главы отдела глобального партнерства в 2010 году и занимал должность исполнительного директора в течение последних трех сезонов.

Ранее стало известно об изменениях в структуре руководства Барселоны, где новые должности получили бывшие игроки клуба.

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