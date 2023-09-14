Арсенал лишится исполнительного директора в конце сезона-2023/24
Исполнительный директор Арсенала Винай Венкатешам покинет свою должность по окончанию нынешнего сезона.
Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Венкатешам принял решение уйти спустя 13 лет работы в клубе.
Vinai Venkatesham, the club’s CEO has confirmed he will leave next summer after 14 years with the club.— Arsenal (@Arsenal) September 14, 2023
"Это было трудное решение, но пришло время принять новый вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я остаюсь сосредоточенным до своего последнего дня и поддерживаю плавный переход", - заявил Венкатешам.
Венкатешам впервые присоединился к клубу северного Лондона в качестве главы отдела глобального партнерства в 2010 году и занимал должность исполнительного директора в течение последних трех сезонов.
Ранее стало известно об изменениях в структуре руководства Барселоны, где новые должности получили бывшие игроки клуба.
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