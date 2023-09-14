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Арсенал лишится исполнительного директора в конце сезона-2023/24

Лондонскому коллективу придется найти преемника директора, который продолжит его работу.
Сегодня, 16:40
Винай Венкатешам / Getty Images
Винай Венкатешам / Getty Images

Исполнительный директор Арсенала Винай Венкатешам покинет свою должность по окончанию нынешнего сезона.

Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Венкатешам принял решение уйти спустя 13 лет работы в клубе.

"Это было трудное решение, но пришло время принять новый вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я остаюсь сосредоточенным до своего последнего дня и поддерживаю плавный переход", - заявил Венкатешам.

Венкатешам впервые присоединился к клубу северного Лондона в качестве главы отдела глобального партнерства в 2010 году и занимал должность исполнительного директора в течение последних трех сезонов.

Ранее стало известно об изменениях в структуре руководства Барселоны, где новые должности получили бывшие игроки клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон

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