Деку - новый спортивный директор Барселоны

Еще один бывший игрок каталонцев теперь отвечает за развитие молодежи.

Барселона на своем официальном сайте объявила о новой спортивной корпоративной структуре клуба.

Так, новым спортивным директором "сине-гранатовых" стал Деку, выступавший за каталонцев с 2004 по 2008 год. Вместе с клубом он по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а в сезоне-2005/06 стал триумфатором Лиги чемпионов.

В этой должности он заменил Матеу Алемани, который покинул Барселону минувшим летом. Деку будет отвечать перед президентом Жоаном Лапортой и вице-президентом Рафаэлем Юсте.

Помимо португальца, должность в клубе получил еще один экс-игрок каталонцев - новым футбольным координатором стал Боян Кркич, который будет отвечать за развитие молодежи в Ла Масии вместе с главной юношеского футбола Алесанко.

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Деку также будет работать с Пауло Араухо над скаутингом, а его управляющим директором будет Франк Карбо. Все они будут поддержаны Спортивной комиссией под председательством Жоана Лапорты, сформированной из Рафаэля Юсте, Жоана Солера, Деку, Энрике Масипа и Бояна Кркича.

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