iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Деку - новый спортивный директор Барселоны

Еще один бывший игрок каталонцев теперь отвечает за развитие молодежи.
Сегодня, 16:22
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Барселона на своем официальном сайте объявила о новой спортивной корпоративной структуре клуба.

Так, новым спортивным директором "сине-гранатовых" стал Деку, выступавший за каталонцев с 2004 по 2008 год. Вместе с клубом он по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а в сезоне-2005/06 стал триумфатором Лиги чемпионов.

В этой должности он заменил Матеу Алемани, который покинул Барселону минувшим летом. Деку будет отвечать перед президентом Жоаном Лапортой и вице-президентом Рафаэлем Юсте.

Помимо португальца, должность в клубе получил еще один экс-игрок каталонцев - новым футбольным координатором стал Боян Кркич, который будет отвечать за развитие молодежи в Ла Масии вместе с главной юношеского футбола Алесанко.

Читай также: Экс-игрок Барселоны и Ман Сити объявил о завершении карьеры

Деку также будет работать с Пауло Араухо над скаутингом, а его управляющим директором будет Франк Карбо. Все они будут поддержаны Спортивной комиссией под председательством Жоана Лапорты, сформированной из Рафаэля Юсте, Жоана Солера, Деку, Энрике Масипа и Бояна Кркича.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Боян Кркич Деку

Статьи по теме

Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы
"Спасибо, Жерар Пике и ITF": швейцарский теннисист пожаловался на посещаемость Кубка Дэвиса "Спасибо, Жерар Пике и ITF": швейцарский теннисист пожаловался на посещаемость Кубка Дэвиса
Юный украинский талант перешел в Атлетико Мадрид Юный украинский талант перешел в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему Феликс отказался брать десятый номер в Барселоне Стало известно, почему Феликс отказался брать десятый номер в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:54
Днепр-1 объявил о назначении Максимова на должность главного тренера
Европа16:40
Арсенал лишится исполнительного директора в конце сезона-2023/24
Европа16:22
Деку - новый спортивный директор Барселоны
Еврокубки15:59
Бавария подписала контракт с чемпионом НБА
Теннис15:35
Кубок Дэвиса: Орлов проиграл Галану в трех сетах
Европа15:31
Санчо удалил свой твит с завуалированной критикой тен Хага
НБА15:04
НБА утвердила более жесткие правила для отдыха звезд
Европа14:50
Магуайр назвал причину, почему не перешел в Вест Хэм
Формула 114:39
"Не могу сказать нет": Феттель не отказывается от мысли вернуться в Формулу 1
Бокс14:20
Бывший соперник Ломаченко вызвал украинца на реванш
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK