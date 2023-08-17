Алемани покинул Барселону из-за влияния Деку
Лапорта переиначивает клуб под себя.
Стали известны причины, почему Матеу Алемани решил покинуть Барселону, пишет Marca.
Дело в том, что функционер остался недоволен снижением своего авторитета и влияние после прихода Деку.
Португалец - ставленник Лапорты, и он займет ту же должность, что занимал Алемани. А самому Матеу предложили совсем другое назначение, от которого он отказался.
Лапорта недоволен последними действиями Алемани вместе с Кройфом и Хави, потому он и решил привести в клуб своего человека.
К тому же в клубе не забыли, что ранее Алемани почти ушел в Астон Виллу, потому не хотят рисковать еще больше.
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