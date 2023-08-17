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Алемани покинул Барселону из-за влияния Деку

Лапорта переиначивает клуб под себя.
Сегодня, 16:50
Матеу Алемани / Getty Images
Матеу Алемани / Getty Images

Стали известны причины, почему Матеу Алемани решил покинуть Барселону, пишет Marca.

Дело в том, что функционер остался недоволен снижением своего авторитета и влияние после прихода Деку.

Португалец - ставленник Лапорты, и он займет ту же должность, что занимал Алемани. А самому Матеу предложили совсем другое назначение, от которого он отказался.

Лапорта недоволен последними действиями Алемани вместе с Кройфом и Хави, потому он и решил привести в клуб своего человека.

К тому же в клубе не забыли, что ранее Алемани почти ушел в Астон Виллу, потому не хотят рисковать еще больше.

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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