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Главный тренер Марселя может покинуть клуб после семи игр

Болельщики недовольны своей командой.
Сегодня, 15:55
Марселино / Getty Images
Марселино / Getty Images

Главный тренер Марселя Марселино Гарсия Тораль может покинуть клуб, пишет L’Equipe.

Испанский наставник встал у руля французского клуба в июне этого года. Под его руководством Марсель провел семь игр, добыл две победы, трижды сыграл в ниью и дважды проиграл. Также клуб вылетел из основной стадии ЛЧ.

Вчера прошло встреча руководства клуба с болельщиками, где последние выразили свое неудовольствие президентом клуба, а так же главным тренером.

Вероятно, это и победило Марселино отказаться от должности главного тренера, о чем сегодня он рассказал команде.

Если отставка испанца станет официальной, то в бближайшим матчем руководить комнадой будет Жан-Пьер Папен.

Ранее, напомним, Анчелотти назвал главного фаворита Лиги чемпионов.

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