Хави согласовал новый контракт с Барселоной

Наставник Барселоны подпишет с клубом соглашение до 2025 года.

Хави и Барселона решили связать свое будущее друг с другом.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанский специалист подпишет с каталонцами новый контракт. Срок действия соглашения истечет в 2025 году.

Финансовые детали нового договора между сторонами остаются неизвестными. Романо отмечает, что вскоре ожидается официальное подтверждение.

Напомним, ранее Барселона подписала новый контракт с вундеркиндом клуба, вписав в договор астрономическую сумму отступных.

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