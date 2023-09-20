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Барселона продлила контракт с игроком, который передавал привет русским фанатам клуба

Каталонцы связали свое будущее с Алехандро Бальде.
Сегодня, 13:56
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

Испанская Барселона продлила контракт с молодым талантом клуба.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", с Алехандро Бальде подписан новый договор сроком до 2028 года. Сумма выкупа в соглашение прописана в размере миллиарда евро.

В ближайшие несколько дней каталонцы также должны продлить контракт с 16-летним бриллиантом академии Ламином Ямалом.

Отметим, что Бальде вместе с Серхи Роберто весной прошлого года записывал видеообращение к российским фанатам клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Алехандро Бальде

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