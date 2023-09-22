Малиновский - в запасе на матч против Лечче
Украинец сможет помочь команде по ходу матча.
В рамках 5 тура чемпионата Италии Дженоа сыграет с Лечче.
Наставник "грифонов" Альберто Джилардино определился с составом на этот матч. Украинец Руслан Малиновский вновь начнет матч на скамейке запасных.
⤵️ La nostra formazione per #LecceGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/IVdVUXo11M— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2023
Матч Дженоа - Лечче состоится сегодня, 22 сентября, в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что после 4 сыгранных матчей у коллектива украинского хавбека 4 набранных очка.
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