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Малиновский - в запасе на матч против Лечче

Украинец сможет помочь команде по ходу матча.
Сегодня, 21:23
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 5 тура чемпионата Италии Дженоа сыграет с Лечче.

Наставник "грифонов" Альберто Джилардино определился с составом на этот матч. Украинец Руслан Малиновский вновь начнет матч на скамейке запасных.

Матч Дженоа - Лечче состоится сегодня, 22 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что после 4 сыгранных матчей у коллектива украинского хавбека 4 набранных очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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