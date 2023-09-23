Вернидуб: Благодарен игрокам за то, что они быстро отреагировали на пропущенный

Рулевой криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб высказался о победе в матче против Ворсклы.

По словам украинского специалиста, его подопечные провалили начало матча, но в итоге полностью переиграли полтавчан.

"Первые 15-20 минут - беспорядочная игра, непонятно, почему так. Пропустили. Но потом собрались и играли в то, что должны были играть с самого начала. Благодарен ребятам, что быстро среагировали на пропущенный, сравняли и до перерыва вышли еще вперед. Во втором тайме неплохо выглядели, сделали свое дело. Считаю, что переиграли Полтаву полностью. Заслужили эту победу.

На разминке не так как надо разбегались. Вышли слабые, не было той скорости, прессинга и отбора, которых я хотел. Шло к тому, что должны были пропустить - что и сделали. А потом, когда включили скорость и начали играть в то, что нарабатывали - то другой матч получился", - сказал Вернидуб.

Отметим, что Кривбасс делит первое место с Шахтером, не проигрывая 7 матчей подряд, однако, донецкий клуб может выйти вперед, если не проиграет Руху.

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