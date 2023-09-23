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Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром

Наставник Шахтера считает удаление Ракицкого - смешным.
Сегодня, 21:54
Патрик ван Леувен / shakhtar.com
Патрик ван Леувен / shakhtar.com

Рулевой донецкого Шахтера Патрик ван Леувен высказался об упущенной победе в матче 8 тура с Рухом (1:1).

Нидерландский специалист считает, что арбитр поединка принял неправильное решение, удалив Ярослава Ракицкого и тем самым разрушил игру.

"Мои эмоции изменились после решений арбитра, после красной Ракицкому. Это смешное решение. Такие типы арбитров не должны находиться на поле. Если ты даже не видишь это сам... И еще рефери ВАР - невозможно давать красную за такое, это чистый отбор, сначала игра в мяч. Как я понял от своих коллег, это что-то традиционное".

Ван Леувен также не стал высказываться о том, как команда пережила проигрыш Порту в Лиге чемпионов.

"Думаю, это неважно для сегодняшнего интервью. Эта игра была разрушена арбитром, что сделало нашу работу сложной, когда имеешь таких непредсказуемых судей", - заявил наставник "горняков".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Рух Патрик ван Леувен

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