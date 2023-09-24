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Брайтон - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии 24.09.2023

"Вишни" поплатились за провал в концовке первого и начале второго тайма.
Сегодня, 18:28
Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут

В рамках шестого тура чемпионата Англии Борнмут в гостях встретился с Брайтоном.

"Вишни" неплохо начали матч и даже сумели первыми забить благодаря усилиям Раяна Кристи и Доминика Соланке, однако развить успех не смогли.

Коллектив Андони Ираолы слишком рано расслабился и поплатился за это. В компенсированное время к первому тайму Милош Керкез срезал мяч в свои ворота после прострела Билли Гилмора, а в первые секунды второй половины встречи Каору Митома, появившийся после перерыва вывел хозяев вперед.

После череды столь разочаровующих событий гости не бросили играть, а продолжили быть на равных со своим соперником, но удача сегодня была не на их стороне.

На 74 минуте уже упомянутый Митома откликнулся на пас Первиса Эступиньяна и оформил на свой счет дубль, удвоив преимущество своей команды.

Таким образом, Брайтон продолжает удивлять всех своей игрой, потеряв очки за 6 матчей лишь раз и находясь на третьей строчке с 15 очками сразу за Ливерпулем и Ман Сити, а Борнмут сыграв сразу с несколькими сильными соперниками в начале сезона пока довольствуется 17 местом и 3 очками в активе.

Статистика матча чемпионата Англии Брайтон - Борнмут

Брайтон - Борнмут 3:1

Голы: Керкез (автогол), 45+1, Митома, 46, 74 - Соланке, 25

xG: 1.58 - 1.41
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 62% - 38%

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