Брайтон - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии 24.09.2023
В рамках шестого тура чемпионата Англии Борнмут в гостях встретился с Брайтоном.
"Вишни" неплохо начали матч и даже сумели первыми забить благодаря усилиям Раяна Кристи и Доминика Соланке, однако развить успех не смогли.
Коллектив Андони Ираолы слишком рано расслабился и поплатился за это. В компенсированное время к первому тайму Милош Керкез срезал мяч в свои ворота после прострела Билли Гилмора, а в первые секунды второй половины встречи Каору Митома, появившийся после перерыва вывел хозяев вперед.
После череды столь разочаровующих событий гости не бросили играть, а продолжили быть на равных со своим соперником, но удача сегодня была не на их стороне.
На 74 минуте уже упомянутый Митома откликнулся на пас Первиса Эступиньяна и оформил на свой счет дубль, удвоив преимущество своей команды.
Таким образом, Брайтон продолжает удивлять всех своей игрой, потеряв очки за 6 матчей лишь раз и находясь на третьей строчке с 15 очками сразу за Ливерпулем и Ман Сити, а Борнмут сыграв сразу с несколькими сильными соперниками в начале сезона пока довольствуется 17 местом и 3 очками в активе.
Статистика матча чемпионата Англии Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут 3:1
Голы: Керкез (автогол), 45+1, Митома, 46, 74 - Соланке, 25
xG: 1.58 - 1.41
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 62% - 38%
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