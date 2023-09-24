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Трубин - второй лучший игрок Бенфики в матче против Портимоненсе по оценкам

Больше него балл получил только Давид Нерес.
Вчера, 23:08
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В рамках 6 тура чемпионата Португалии Бенфика победила Портимоненсе со счетом 3:1.

Порталы WhoScored и SofaScore выставили свои оценки по итогам прошедшего поединка.

Оба сайта отметили игру украинца Анатолия Трубина, отбившего пенальти. На его счету оценка 7.7 от WhoScored и 7.5 от SofaScore, что и там, и там является вторым лучшим показателем в команде.

Отметим, что лучшим футболистом поединка стал Давид Нерес, оформивший гол+пас. Напомним, Нереса зимой 2022 года приобретал Шахтер, но из-за полномасштабного вторжения страны-террориста бразилец не сыграл за "горняков" в официальных матчах, уехав как раз в Бенфику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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