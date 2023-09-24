Трубин отбил пенальти в матче чемпионата Португалии

В рамках 6 тура чемпионата Португалии Бенфика в гостях встречается с Портимоненсе.

На 60 минуте поединка в ворота "орлов" был назначен пенальти. К точке подошел Элиу Варела и с его ударом легко справился Анатолий Трубин.

Trubin DEFENDEU o penálti!pic.twitter.com/qsISEEznrN — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 24, 2023

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Отметим, что за 4 минуты до этого Трубин пропустил удар того же Варелы из острого угла, что не позволяет ему сыграть на ноль.

Также стоит сказать, что за 3 матча в стане Бенфики Трубину пробили уже 4 пенальти, два из которых было забито и два не было.

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