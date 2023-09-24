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Трубин отбил пенальти в матче чемпионата Португалии

Украинский вратарь спас свою команду.
Вчера, 21:51
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В рамках 6 тура чемпионата Португалии Бенфика в гостях встречается с Портимоненсе.

На 60 минуте поединка в ворота "орлов" был назначен пенальти. К точке подошел Элиу Варела и с его ударом легко справился Анатолий Трубин.

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Отметим, что за 4 минуты до этого Трубин пропустил удар того же Варелы из острого угла, что не позволяет ему сыграть на ноль.

Также стоит сказать, что за 3 матча в стане Бенфики Трубину пробили уже 4 пенальти, два из которых было забито и два не было.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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