"Он молодой, но психологически сильный": Ребров оценил игру Трубина за Бенфику

Главный тренер сборной Украины прокомментировал выступления голкипера Анатолия Трубина за лиссабонскую Бенфику.

В частности, наставник национальной команды встал на сторону вратаря после его ошибки в матче с Зальцбургом в Лиге чемпионов.

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"Он молодой человек, но психологически сильный и упорно работает. Трубину нужно время, чтобы освоиться. Все еще только в начальном состоянии. Бенфика знает, почему они его приобрели. Я доверяю и верю в Трубина.

Если он и совершил ошибку, то она была не первая. Он вратарь национальной сборной, талантливый и все-таки почему-то его подписала Бенфика. Этот эпизод не может изменить его будущее в Бенфике. Я желаю ему удачи. Он сильная личность, и я убежден, что он очень поможет Бенфике", - приводит слова Реброва A Bola.

Ранее тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче с Зальцбургом.

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