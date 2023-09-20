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Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург

К счастью, на счет встречи это никак не повлияло, так как соперник не сумел реализовать 11-метровый удар.
Сегодня, 22:22
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились Бенфика и Зальцбург.

В стартовом составе "орлов" второй раз подряд вышел Анатолий Трубин. И этот поединок для него начался не самым лучшим образом.

Уже на второй минуте он неудачно сыграл на выходе, не попав кулаками по мячу, при этом попав по голове соперника.

За этот фол главный арбитр дал украинскому голкиперу желтую карточку, а также назначил пенальти. К счастью, Карим Конате отличился отсутствием точности - форвард Зальцбурга отправил мяч выше ворот.

Но сохранить ворота в неприкосновенности Трубину все-таки не удалось: спустя десять минут защитник Бенфики Антонио Силва сыграл рукой в своей штрафной и получил прямую красную. 

Австрийский клуб в свою очередь получил право на еще один пенальти, который в этот раз был реализован.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон РБ Зальцбург Анатолий Трубин

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