Тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче с РБ Зальцбург

Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт выскзасля о поражении от РБ Зальцбург (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Два пенальта в наши ворота в начале матча не были решающими, потому что оставалось 80 минут до завершения матча. Мы показали отличный менталитет. Конечно, когда ты получаешь два пенальти, становится тяжело.

В ворота Зальцбурга тоже должен быть пенальти, но арбитр был не на нашей стороне. Мы до конца матча играли так, будто нас было 11 против 11. У нас были отличные моменты. Мы огорчены результатом, но мои игроки верили до конца. Я очень горжусь тем, что они сделали. Это была отличная реакция команды".

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"Игроки выложились на поле. После 0:2 у нас были отличные моменты. Если бы мы забили, то могли бы вернуться в игру. Мы должны понимать, что это не наш день, когда дело касается голов.

Это была нелегкая игра для Трубина, но она показала, что можно сосредоточиться на самом важном, а именно на футболе", - сказал Шмидт в интервью Record.

Напомним, украинец за 90 минут на поле привез пенальти в свои ворота, при этом заработав желтую карточку.

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