iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче с РБ Зальцбург

Наставник украинца остался не сильно доволен выступлением футболиста.
Сегодня, 10:49
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт выскзасля о поражении от РБ Зальцбург (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Два пенальта в наши ворота в начале матча не были решающими, потому что оставалось 80 минут до завершения матча. Мы показали отличный менталитет. Конечно, когда ты получаешь два пенальти, становится тяжело.

В ворота Зальцбурга тоже должен быть пенальти, но арбитр был не на нашей стороне. Мы до конца матча играли так, будто нас было 11 против 11. У нас были отличные моменты. Мы огорчены результатом, но мои игроки верили до конца. Я очень горжусь тем, что они сделали. Это была отличная реакция команды".

Читай также: Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

"Игроки выложились на поле. После 0:2 у нас были отличные моменты. Если бы мы забили, то могли бы вернуться в игру. Мы должны понимать, что это не наш день, когда дело касается голов.

Это была нелегкая игра для Трубина, но она показала, что можно сосредоточиться на самом важном, а именно на футболе", - сказал Шмидт в интервью Record.

Напомним, украинец за 90 минут на поле привез пенальти в свои ворота, при этом заработав желтую карточку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин Роджер Шмидт

Статьи по теме

Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Трубин не уберег Бенфику от поражения Зальцбургу на старте Лиги чемпионов Трубин не уберег Бенфику от поражения Зальцбургу на старте Лиги чемпионов
Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург Трубин "привез" пенальти на первых минутах матча Бенфика - Зальцбург
Зинченко и Трубин выйдут в стартовых составах Арсенала и Бенфики на матчи Лиги чемпионов Зинченко и Трубин выйдут в стартовых составах Арсенала и Бенфики на матчи Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:35
ESL Pro League Season 18: Liquid - Virtus Pro онлайн-трансляция матча
Европа12:22
Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити
ЧМ-202212:11
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
Европа11:55
Начо: Беллингем был рожден, чтобы играть за Реал
Киберспорт11:50
Три игрока из CS:GO попали в список номинантов "Игрок года на ПК" по версии Esports Awards
Бокс11:30
Джойс назвал двух боксеров, с которыми он хочет встретиться после реванша с Чжилеем
Европа11:21
Феликс рассказал, почему не смог заиграть в Атлетико
Лига Европы11:05
Лига Европы-2023/24: матчи Ливерпуля, Ромы и Вильярреала, дебют Брайтона и поединок Ракува
Европа10:49
Тренер Бенфики оценил игру Трубина в матче с РБ Зальцбург
Бокс10:45
Арум назвал фаворита боя Кроуфорд - Альварес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK