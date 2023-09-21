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Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 20.09.2023

Анатолий Трубин дебютировал за новую команду в еврокубке поражением австрийскому подразделению Ред Булл.
Сегодня, 01:03
Бенфика - Зальцбург / Getty Images
Бенфика - Зальцбург / Getty Images

Бенфика и Зальцбург сошлись в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Анатолий Трубин вновь получил шанс проявить себя, выйдя в стартовом составе "орлов". Но уже на второй минуте он "привез" пенальти, который гости не сумели реализовать.

Однако они справились с этой задачей десятью минутами позже, когда Антонио Силва сыграл рукой в своей штрафной и получил за это прямую красную карточку. Роко Шимич с "точки" переиграл украинского голкипера.

А сразу после перерыва австрийский коллектив удвоил свое преимущество за счет гола Оскара Глуха, который стал автором последнего взятия ворот данной встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бенфика - Зальцбург в Лиге чемпионов:

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Бенфика - Зальцбург 0:2
Голы: Шимич, 15 (пен.), Глух, 51.

На 3-й минуте Карим Конате (Зальцбург) не реализовал пенальти (выше ворот).

Ожидаемые голы (xG): 1,63 - 3,37
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 9 - 19

Бенфика: Трубин - Ба, А. Силва, Отаменди, Аурснес - Кокчу (Шикинью, 72), Невес, Мариу (Морату, 16), Р. Силва (Гувея, 84), Ди Мария (Нерес, 72) - Муса (Тенгстедт, 84).

Зальцбург: Шлагер - Дедич, Байду (Соле, 71), Павлович (Пьонтковски, 89), Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Чергорд - Конате (Койта, 59), Шимич (Ратков, 71).

Предупреждения: Трубин, Р. Силва, Отменди - Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.

Удаление: Антонио Силва (Бенфика, игра рукой).

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон РБ Зальцбург Анатолий Трубин

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