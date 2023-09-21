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Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром

Вашему вниманию результаты матчей главного еврокубкового турнира.
Сегодня, 00:18
Брага - Наполи / Getty Images
Брага - Наполи / Getty Images

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялись сразу два матча.

В первой игре Брага принимала Наполи. Неаполитанцы смогли одержать довольно непростую победу со счетом 2:1.

Итоговым голом стал забитый мяч гостей на 88-й минуте, принесший им первые три очка.

Брага - Наполи 1:2

Голы: Брума, 84 - Ди Лоренцо, 45+1, Ниакате, 88 автогол

В параллельном матче Реал Сосьедад встречался с Интером. Команды после 90 минут напряженной борьбы разошлись миром со счетом 1:1.

На забитый мяч Браиса Мендеса "нерадзурри" ответили поздним голом Лаутаро Мартинеса.

Реал Сосьедад - Интер 1:1

Голы: Мендес, 4 - Мартинес, 87

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер брага Реал Сосьедад

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