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ПСЖ - Марсель 4:0: обзор и результат матча чемпионата Франции 24.09.2023

Парижане добыли три очка крайне высокой ценой.
Вчера, 23:37
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура Лиги 1 ПСЖ принимал на своем поле Марсель. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Первый тайм был полон на события. Сначала эффектным ударом со штрафного Ашраф Хакими поразил ворота соперника. Уже в середине 45-минутки попросил о замене Килиан Мбаппе, почувствовав дискомфорт в ноге.

Далее Рандаль Коло-Муани удвоил преимущество своей команды. Позднее Гонсалу Рамуш забил дважды, установив финальный результат.

Гости пытались что-то предпринять за 90 минут, однако сплоченность и уровень футболистов команды хозяев не позволил Марселю забить даже один мяч.

Статистика матча ПСЖ - Марсель шестого тура чемпионата Франции

ПСЖ - Марсель 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло-Муани, 37, Рамуш, 47, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 0.53
Владение мячом: 75% - 25%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 5 - 0
Угловые: 8 - 3
Фолы: 8 - 13

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 83), Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 69), Угарте, Заир-Эмери, Дембеле (Фабиан Руис, 69), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32), Коло-Муани, Барколя (Солер, 83).

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Балерди, Меите, Лоди, Надир, Верету, Ронжье, Унаи (Харит, 46), Обамеянг (Корреа, 75), Витинья (Ндиай, 46).

Предупреждения: Жиго (73), Верету (82), Лоди (85).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ПСЖ Лига 1

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