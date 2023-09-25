Салах отметился уникальным достижением в рамках АПЛ

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Вест Хэм со счетом 3:1.

На 16-й минуте встречи голом с пенальти отметился Мохамед Салах. Это взятие ворот позволило египтянину стать обладателем уникального достижения.

Как сообщает Daily Star, Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился результативным дейсвтием (гол или ассист) в двенадцати матчах подряд два раза.

Впервые ему удалось это сделать в период с августа по декабрь 2021 года. Нынешний забег начался в апреле этого года.

К тому же 31-летний вингер стал лишь пятым игроком, кто отметился результативным действием в первых шести матчах сезона своей команды.

На данный момент Ливерпуль занимает второе место таблицы АПЛ, отставая на два очка от лидера чемпионата в лице Манчестер Сити.

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