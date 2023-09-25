Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом

Тренер был удивлен просьбой своего подопечного, который испытывал определенный дискомфорт.

Арсенал и Тоттенхэм завершили результативной ничьей 2:2 северолондонское дерби в рамках шестого тура АПЛ.

Еще в перерыве матча главный тренер "канониров" Микель Артета заменил Деклана Райса, который до этого проводил на поле минимум 75 минут в предыдущих семи матчах команды во всех турнирах.

И после поединка испанский наставник рассказал, что сам игрок попросил его поменять.

"У него был какой-то дискомфорт в спине. В первом тайме он говорил нам, что ему некомфортно, и когда мы оценили его в перерыве, он не мог продолжать игру, поэтому нам пришлось его заменить", - цитирует Артету The Athletic.

На вопрос, может ли Райс отсутствовать в краткосрочной или среднесрочной перспективе, Артета ответил: "Надеюсь, что нет. Мы должны оценить его. Странно, когда такой игрок, как он, просит заменить его, потому что ему некомфортно".

После шести туров Арсенал занимает пятое место таблицы АПЛ, имея в активе четырнадцать очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!