Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом
Арсенал и Тоттенхэм завершили результативной ничьей 2:2 северолондонское дерби в рамках шестого тура АПЛ.
Еще в перерыве матча главный тренер "канониров" Микель Артета заменил Деклана Райса, который до этого проводил на поле минимум 75 минут в предыдущих семи матчах команды во всех турнирах.
И после поединка испанский наставник рассказал, что сам игрок попросил его поменять.
"У него был какой-то дискомфорт в спине. В первом тайме он говорил нам, что ему некомфортно, и когда мы оценили его в перерыве, он не мог продолжать игру, поэтому нам пришлось его заменить", - цитирует Артету The Athletic.
На вопрос, может ли Райс отсутствовать в краткосрочной или среднесрочной перспективе, Артета ответил: "Надеюсь, что нет. Мы должны оценить его. Странно, когда такой игрок, как он, просит заменить его, потому что ему некомфортно".
После шести туров Арсенал занимает пятое место таблицы АПЛ, имея в активе четырнадцать очков.
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