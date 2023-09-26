Бондаренко: Задача Шахтера - победить в Кубке Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Шахтер разгромил Верес со счетом 3:0.

Один из авторов забитых голов Артем Бондаренко высказался о прошедшем поединке. По словам хавбека, первый тайм игры был достаточно сложным.

"Очень счастливы. Для нас как для команды было очень важно пройти дальше и с как можно большим счетом победить. Уверенная победа, чтобы дала нам немного толчок.

Первый тайм был довольно сложный. Верес оборонялся в линию с 6 защитниками. Было очень трудно вскрыть такую насыщенную оборону. Много теряли простых мячей. Немножко нервозность появилась. Но рады, как во втором тайме проявили себя. Смогли немножко переломить игру.

Как разобрался в моменте с голом? Не знаю, на видео это выглядит сложнее, чем получилось в жизни. На самом деле очень рад забить гол после возвращения, после этих красных карточек. Важный для меня гол. Думаю, забил гол в такой момент, который и в игре был переломным, и для меня важный толчок уверенности. Поэтому очень счастлив и очень рад", - заявил Бондаренко.

Также Артем рассказал, какая задача стоит перед клубом в этом турнире и как они справляются с тяжелым календарем.

"Конечно, задача стоит побеждать. Шахтер - амбициозный клуб. Стоит задача выиграть как чемпионат, так и кубок. Но думаем от матча к матчу. Будем постепенно работать над этим.

К графику привыкли. В прошлом сезоне также было, но без Кубка. Грех жаловаться. Мы работаем, это наша работа", - резюмировал хавбек.

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