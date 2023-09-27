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Аллер: Упущенное чемпионство причиняет мне больше боли, чем рак

Форвард до сих пор переживает из-за титула.
Сегодня, 17:16
Себастьян Аллер / Getty Images
Себастьян Аллер / Getty Images

Себастьян Аллер сравнил упущенное Боруссией чемпионство со своим диагнозом.

Напомним, что в прошлом сезоне "шмели" могли стать чемпионами Германии, но не смогли обыграть Майнц и пропустили вперед Баварию.

А у Аллера летом 2022 года диагностировали рак яичек, который форвард сумел вылечить и вернуться на футбольное поле. Однако сейчас Себастьян признался, что упущенный шанс ранит его куда больнее.

"Это действительно так: упущенный титул причиняет мне больше боли, чем диагноз "рак" в то время.

Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Ты должен принять это и пройти через это. Но титул был у нас в руках, мы сами могли повлиять на все. Но в этом случае тебе придется с болью признать, что, возможно, ты совершил ошибки или принял неправильные решения", – цитирует Аллера Goal

Ранее также сообщалось, что Антони согласился сотрудничать с британской полицией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: себастьян аллер

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