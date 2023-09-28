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Одноклубник Зинченко признался, что ему "нечего терять" в борьбе за место в составе Арсенала

Эмиль Смит-Роу готов вернуть себе место в стартовой одиннадцатке "канониров".
Вчера, 21:55
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

Хавбек Арсенала Эмиль Смит-Роу впервые за 500 дней появился в стартовом составе команды, выйдя на матч кубка лиги против Брентфорда (1:0).

После игры, в которой он провел 82 минуты, 23-летний англичанин рассказал, как такой большой перерыв в его выходах в основе помог ему изменить свой менталит.

"Есть ли у меня сомнения? Уже не так много. Мне нужно изменить свой менталитет. Мне нечего терять" - цитирует игрока The Athletic.

"Я пытаюсь измениться внутри себя. Раньше у меня было много сомнений, иногда я сомневался в своей уверенности. Теперь я силен и чувствую, что нахожусь в хорошей форме".

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"Артета помог мне обрести уверенность в себе. Он помогал мне пережить травму и беседовал со мной о том, как я могу стать сильнее морально. Теперь я действительно верю в себя".

В следующем матче Арсенал сыграет на выезде против Борнмута. Поединок пройдет в субботу, 30 сентября, в 17:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Эмиль Смит-Роу

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