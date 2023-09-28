Миколенко рискует пропустить матч Эвертона против Лутона

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко может пропустить следующий матч своей команды, сообщает The Athletic.

Украинский фуллбек получил повреждение в матче кубка лиги против Астон Виллы (2:1). Эпизод с повреждением произошел в первом тайме - после перерыва Миколенко на поле не выходил, его заменил Эшли Янг.

Информацию о повреждении Виталия подтвердил главный тренер "ирисок" Шон Дайк, заявивший, что украинец получил ушиб, который может вывести его из строя на некоторое время. Игрок пройдет обследование, чтобы оценить степень повреждения.

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Следующий матч Эвертон проведет в рамках АПЛ против Лутон Таун на Гудисон Парк в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко принял участие в четырех матчах во всех турнирах, не отметившись ни результативными действиями, ни предупреждениями.

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