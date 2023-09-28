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Валенсия - Реал Сосьедад 0:1: обзор матча и результат игры 27.09.2023

"Летучие мыши" минимально уступили дома Реал Сосьедаду.
Сегодня, 01:02
Валенсия с Яремчуком уступила Реал Сосьедаду / valenciacf.com
Валенсия с Яремчуком уступила Реал Сосьедаду / valenciacf.com

В среду, 27 сентября, Валенсия принимала на своем поле Реал Сосьедад в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

Этот поединок стал дебютным для нападающего Романа Яремчука в составе "летучих мышей", а его новая команда потерпела минимальное поражение со счетом 0:1.

Хозяева поля пропустили гол на 32-й минуте, когда за Реал Сосьедад отличился Карлос Фернандес. А перед перерывом Валенсия еще и осталась в меньшинстве - за второе предупреждение был удален Селим Амалла.

Яремчук вышел на замену на 74-й минуте матча. Украинский нападающий пытался действовать активно, один раз пробил головой выше ворот, но сравнять счет хозяевам так и не удалось.

На данный момент Валенсия с десятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад поднялся на пятую строчку с 12 баллами.

Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад 7-го тура чемпионата Испании

Валенсия - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Фернандес, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.35 - 0.17
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 9 - 2
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 14 - 17

Валенсия: Мамардашвили - Гая (Паулиста, 55), Диакаби, Озкачар, Коррейя (Москера, 46) - Пепелу, Перес (Алмейда, 55) - Лопес (Яремчук, 74), Герра, Амалла - Дуро.

Реал Сосьедад: Ремиро - Тирни (Муньос, 72), Пачеко (Субельдия, 61), Элустондо, Траоре (Одриосола, 46) - де Сарате (Субименди, 46), Туррьентес (Мендес, 61), Мерино - Шо, Оярсабаль, Фернандес.

Предупреждения: П. Гонсалес, Амалла, Герра, Москера - Пачеко, Траоре, Фернандес, Мендес, Мерино, Субельдия.

Удаление: Амалла, 45 (вторая желтая).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Роман Яремчук

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