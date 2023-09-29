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Дженоа - Рома 4:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А 28.09.2023

Команда Малиновского шокировала коллектив Моуринью.
Сегодня, 07:44
Дженоа - Рома / Getty Images
Дженоа - Рома / Getty Images

В четверг, 28 сентября, в рамках чемпионата Италии Джаноа дома обыграла Рому (4:1).

На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Гудмундссон, а затем Кристанте сравнял счет.

В концовке первого тайма Ретеги вновь вывел Дженоа вперед.

После перерыва хозяева поля удивили римский коллектив, забив еще дважды. Финальный счет - 4:1.

Вашему вниманию видеообзор матча Дженоа - Рома:

Дженоа - Рома 4:1
Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 - Кристанте, 22.

Дженоа: Мартинес - Бани, Дрэгушин, Васкес - Сабелли (Де Винтер, 46), Стротман (Кутлу, 30), Бадель (Торсбю, 11), Френдруп, Маттурро (Мессиас, 76) - Гудмундссон, Ретеги.

Рома: Патрисиу - Манчини (Белотти, 46), Льоренте (Бове, 24), Н'Дика - Кристансен, Кристанте, Паредес (Азмун, 78), Спинаццола (Ауар, 78) - Дибала, Лукаку, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 78).

Предупреждения: Стротман, Сабелли, Ретеги, Бани - Манчини, Паредес, Ауар.

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Дженоа - Рома 4:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Дженоа - Рома 4:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

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