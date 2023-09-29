Ювентус заинтересован в приобретении хавбека топ-клуба АПЛ

Пьер-Эмиль Хейбьерг может оказаться в стане "старой синьоры".

Ювентус определился с планом на зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание CalcioMercato, "старая синьора" попытается подписать Пьера-Эмиля Хейбьерга из Тоттенхэма.

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Отмечается, что прежде чем предпринять попытку приобретения датчанина туринцам придется расчистить свою зарплатную ведомость.

Стоит сказать, что в минувшем сезоне Хейбьерг был одним из лидеров "шпор", но в планы Анге Постекоглу, который возглавил клуб летом, он не входит.

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