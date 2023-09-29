Лидер обороны МЮ пропустит длительный срок
Лисандро Мартинез не поможет команде в ближайшее время.
У Манчестер Юнайтед продолжаются серьезные проблемы с кадровым ресурсом.
Как сообщила пресс-служба "красных дьяволов" Лисандро Мартинез продолжит свое восстановление от травмы, которая была получена в матче против Арсенала. Официально сроки не сообщаются.
Журналист Саймон Стоуни отмечает, что аргентинец должен пропустить от двух до трех месяцев, тоесть, вероятно он вернется в начале 2024 года.
Также у манкунианцев травмирован левый защитник Серхио Регилон, которого взяли в аренду из-за травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии.
Напомним, ранее МЮ вернул к тренировкам скандального вингера Антони.
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