Наставник Дженоа: У Малиновского все хорошо. Мы многого ожидаем от него

Рулевой итальянской Дженоа Альберто Джилардино поделился мыслями о ситуации вокруг Руслана Малиновского.

По словам специалиста, украинский хавбек является важным игроком, на которого рассчитывают в клубе.

"У него все хорошо. Он игрок, который растет. Когда он прибыл, я хотел, чтобы он играл сразу. Возможно, в тот момент он был не в лучшем состоянии.

Был короткий период, когда он играл меньше или вообще не играл, но это не лишило меня моего к нему уважения. Он важный игрок, который, когда он выйдет на поле, должен будет сделать разницу, и мы все ожидаем от него многого", - сказал Джилардино.

Отметим, что лишь в одном из четырех своих матчей Руслан вышел на поле в старте, а в последнем туре и вовсе просидел весь матч на скамейке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!