Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР

Ангелос Потсекоглу заявил, что ему никогда не нравился ВАР.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Ливерпуль после того, как судьи совершили ошибку в пользу "шпор".

Главный тренер лондонского клуба признался, что всегда недолюбливал ВАР, однако понимает, почему эта технлогия была внедрена.

"Скажу под запись, что никогда не был настоящим поклонником ВАР с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что ВАР усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было довольно ясно. В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться.

Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди", – цитирует Постекоглу Goal.

Ранее, напомним, игроки Ливерпуля и Тоттенхэма поссорились в соцсетях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!