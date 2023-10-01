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Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР

Тренер Тоттенхэма не в восторге от новых технологий.
Сегодня, 12:16
Ангелос Постекоглу / Getty Images
Ангелос Постекоглу / Getty Images

Ангелос Потсекоглу заявил, что ему никогда не нравился ВАР.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Ливерпуль после того, как судьи совершили ошибку в пользу "шпор".

Главный тренер лондонского клуба признался, что всегда недолюбливал ВАР, однако понимает, почему эта технлогия была внедрена.

"Скажу под запись, что никогда не был настоящим поклонником ВАР с тех пор, как система появилась. Есть только одна причина: я считаю, что ВАР усложняет те области игры, в которых раньше, как мне казалось, все было довольно ясно. В то же время я могу понять, почему появление таких технологий было неизбежно. Мы должны с этим мириться.

Считаю, люди заблуждаются, думая, что ВАР не будет ошибаться. Не думаю, что поможет хоть какая-то технология, потому что очень многое в нашей игре не основано на фактах. Все зависит от интерпретации. Судьи – все еще люди", – цитирует Постекоглу Goal.

Ранее, напомним, игроки Ливерпуля и Тоттенхэма поссорились в соцсетях.

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