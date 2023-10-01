Игроки Ливерпуля и Тоттенхэма повздорили в социальных сетях

Ромеро и Мак Аллистер за словом в карман не лезут.

Алексис Мак Аллистер и Кристиан Ромеро немного повздорили в Инстаграме.

Напомним, в субботу Тоттенхэм обыграл Ливерпуль не без помощи судейских ошибок, которые позднее были признаны таковыми PGMOL.

После матча защитник "шпор" выложил фото празднования с болельщиками в инстаграме и написал: "У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе".

В комментарии к соотечественнику пришел Мак Аллистер, который написал "Это нормально, когда у вас 12 игроков на поле". Ромеро не стал игнорировать выпад и предложил Алексису пойти поплакать домой.

Однако вскоре все эти комментарии под постом были удалены. Похоже, игроки решили не раздувать конфликт.

Ранее, напомним, журналисты рассказали, что именно произошло в матче Тоттенхэм - Ливерпуль.

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